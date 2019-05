CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 10:20

Lo hanno fatto forse per noia, magari per passare un pomeriggio diverso dagli altri lontano dagli smartphone, ma sicuramente per futili motivi. In pochi giorni sono stati smascherati dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe, guidata dal capitano Luca Iannotti, i responsabili dell'incendio alla palestra della scuola elementare di Casasapesenna: sono tre minori per cui è scattata la denuncia.Il rogo che ha distrutto completamente la parte interna della struttura è stato appiccato sabato, quando i tre minori si erano introdotti prima nel cortile dell'edificio scolastico e poi avevano fatto irruzione forzando una porta posteriore della palestra. Per riuscire ad alimentare le fiamme i denunciati, tutti di Casapesenna, si erano serviti di materassini utilizzati per l'attività sportiva, poi erano scappati. I movimenti sono stati tutti ripresi dalle telecamere di sorveglianza disposte lungo il perimetro della scuola elementare di Casapesenna ubicata in una traversa di Corso Europa. L'occhio elettronico è stato fondamentale per individuare i teppisti che sono stati denunciati per quanto commesso. Alla base del gesto ci sono futili motivi secondo quanto appreso dagli inquirenti, forse la noia o forse qualcos'altro ma di certo non un motivo preciso, anche perché i minori non frequentavano quell'istituto scolastico.