Un commerciante di frutta e verdura è stato denunciato dai carabinieri Forestali di Caserta per avere incendiato alcuni imballaggi per ortofrutta in legno ed in cartone pressato, all'interno del mercato agroalimentare di Maddaloni. Le indagini, che sono state eseguite anche dalla locale polizia municipale, si sono avvalse di alcune testimonianze. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di combustione illecita di rifiuti speciali. L'incendio, secondo gli investigatori, avrebbe peraltro potuto favorire una propagazione non controllata delle fiamme a causa delle particolari condizioni climatiche. Il reato ipotizzato a carico dell'uomo è sanzionato con pene fino a 5 anni di reclusione.

Lunedì 26 Agosto 2019, 15:57

