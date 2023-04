Incendio a Capua oggi: in fiamme palazzo disabitato e abbandonato in via Monte dei Pegni

Un incendio è divampato stamani all'alaba in un palazzo disabitato e abbandonato di Capua, in via Monte dei Pegni. Sul posto sono intervenuti verso le 6 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta (distraccamento di Marcianise) coadiuvati da un'autobotte; in fiamme soprattutto materiale di scarto che era all'interno del piano terra della palazzina, con l'incendio che si è propagato al primo piano coinvolgendo anche le strutture in legno del vecchio solaio, che è crollato. I vigili hanno dovuto lavorare velocemente per evitare che il rogo coinvolgesse anche i palazzi vicini, che sono abitati.

Da un primo accertamento nessuno sarebbe rimasto ferito, ma sul posto, per un'ulteriore e definitiva verifica, è comunque intervenuto anche il Team Urban Search And Rescue del comando provinciale di Caserta, specializzato nelle ricerche di persone rimaste coinvolte nei crolli.