Azienda agricola in fiamme a Pastorano vicino all'A1

Un bagliore nel buio tra le campagne, poi la paura a ridosso del casello autostradale di Capua, nel territorio comunale di Pastorano: in piena notte, tra sabato e domenica, scoppia un violento incendio in un’azienda agricola, con le fiamme che vengono alimentate in pochi minuti dal fieno e dal legno custoditi all’interno. Le lingue di fuoco, che si sono innalzate non lontano da un distributore di carburante, hanno allertato e impegnato per tutta la notte i vigili del fuoco e i carabinieri di Capua.

Non si registra alcun ferito e i caschi rossi sono riusciti a circoscrivere il rogo alla zona agricola evitando il rischio di esplosioni, ma al vaglio degli inquirenti ci sono le cause dell'incendio. Al momento non si esclude alcuna pista.