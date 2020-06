Incendio in un'abitazione, salvata dai Carabinieri una donna rimasta intrappolata in casa. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalle grida di una donna che ha segnalato loro un incendio in corso in un'abitazione vicina, causato dallo scoppio accidentale di una bombola di gas. I Carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la donna, si sono introdotti all'interno dell'appartamento interessato dall'incendio e hanno tratto in salvo una seconda donna che era rimasta bloccata in casa. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA