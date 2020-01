Ha dato fuoco alle auto dei dipendenti della comunità in cui stava scontando la misura alternativa al carcere. Protagonista il 21enne Luigi Abbate, arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per il reato di incendio.



I fatti risalgono al maggio scorso, quando Abbate fu allontanato dalla comunità in cui era stato inviato dopo la condanna, per un reato commesso quando era minorenne. Il giovane - hanno raccontato gli operatori - era sempre molto aggressivo e più volte aveva minacciato gli stessi addetti di dar loro fuoco; fu quindi allontanato e subito dopo si verificarono gli incendi delle auto di alcuni operatori.



I sospetti sono ricaduti immediatamente su Abbate; i carabinieri hanno visionato le immagini di telecamere di videosorveglianza e hanno analizzato il telefono del giovane, accertando che Abbate era nei pressi delle auto date alle fiamme, proprio quando i roghi sono divampati. Il 21enne ha dato fuoco a due auto, ma le fiamme si sono presto propagate ad altre vetture. © RIPRODUZIONE RISERVATA