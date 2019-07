Domenica 28 Luglio 2019, 19:54

Una famiglia composta da genitori e due bambini di 6 e 3 anni è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Aversa ( Caserta) durante un incendio scoppiato nel loro appartamento di via Maiuri. I due agenti della volante si sono precipitati nello stabile per dare soccorso agli occupanti, in evidente stato di panico, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sono così riusciti a far uscire la famiglia dall'edificio e ad allontanarla da fumo e fiamme che aumentavano. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio ma non si sono registrati feriti.