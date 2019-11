Un devastante incendio, ieri notte, all'interno della sede dell'associazione di Protezione Civile «Sos Radiosoccorso». Le fiamme hanno distrutto il materiale di risulta in uno dei depositi ai margini di via Martiri di Nassiriya, meglio nota come ex Rione Macello. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati alcuni automobilisti che - dopo la mezzanotte - hanno notato strani bagliori provenire dalla struttura.



Il rogo, visibile anche a centinaia di metri di distanza, ha destato non poca preoccupazione tra gli abitanti della zona. Alcuni sono scesi in strada per seguire le operazioni di spegnimento. L'intenso odore, determinato dalla combustione delle sterpaglie e degli oggetti contenuti nel deposito, ha subito reso l'aria irrespirabile. Il bilancio avrebbe potuto essere più pesante senza la rapida segnalazione dei passanti e il deciso intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti, ma solo danni a cose. L'azione tempestiva dei pompieri ha infatti evitato il peggio. Al di là della propagazione delle fastidiose esalazioni determinate daIla fiamme, i cittadini del posto hanno temuto - in particolare - la possibilità di eventuali improvvise esplosioni.



I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti nel giro di pochi minuti e sono stati aiutati dai volontari dell'associazione di Protezione civile. L'incendio è stato domato sotto lo sguardo incredulo e preoccupato dei residenti di alcuni edifici a qualche decina di metri di distanza. Il rogo ha interessato solo qualche tenda lacera, utensileria e oggetti dismessi, ma le fasi precedenti il definitivo spegnimento sono state molto concitate. La strada, all'altezza dell'intersezione con via Parisi, è stata parzialmente interdetta al traffico per agevolare il ransito dei mezzi di soccorso.



Disagi particolari sul fronte della viabilità, tuttavia, non ci sono stati e il transito dei veicoli e dei mezzi pesanti è ripreso tranquillamente in breve tempo. Le sirene dei mezzi di soccorso e i lampeggianti delle autocisterne intervenute sul posto, hanno suscitato inevitabilmente grande curiosità. La notizia dell'incendio, anche prima dell'arrivo dei pompieri, si è subito diffusa sui social network.



Molti i messaggi di solidarietà giunti ai volontari della protezione civile, molto attivi sul territorio sul fronte della prevenzione e del soccorso. Sulle cause del rogo, viene mantenuto al momento il massimo riserbo. L'ipotesi più accreditata resta quella di un incendio di natura dolosa. Sembra inverosimile la possibilità che le fiamme possano essere state alimentate da un principio di autocombustione. Il focolaio si è sviluppato in un piccolo deposito e nell'aiuola adiacente, sprovvisti di sistema elettrico. L'umidità delle ore notturne renderebbe, inoltre, improbabile un innesco naturale delle fiamme. Forse una sigaretta ancora accesa, lanciata da un automobilista di passaggio, potrebbe aver dato origine alle lingue di fuoco.



Il presidente dell'associazione ha escluso, nel frattempo, una matrice ritorsiva. «Operiamo in serenità per la tutela e la salvaguardia della nostra comunità e del nostro territorio - ha evidenziato Antonio Pellegrino - e sento di dover ritenere poco probabile la possibilità che, dietro l'incendio, ci sia una regia occulta ed una mano criminale». I danni, limitati al solo deposito, sarebbero stati ben maggiori se il rogo si fosse ulteriormente esteso di qualche metro, fino a raggiungere gli automezzi presenti all'interno della mura perimetrali del sito. © RIPRODUZIONE RISERVATA