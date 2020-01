I carabinieri hanno sequestrato la casa di riposo di Carinola al cui interno, ieri, è divampato un rogo che ha ucciso due donne ospiti della struttura, la 56enne Emma Romagnolo e la 79enne Anna Penna. Probabilmente oggi verrà aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, e domani potrebbero tenersi gli esami autoptici delle vittime.Tutti gli ospiti della casa di riposo, anziani o comunque persone con problemi mentali o di deambulazione, sono stati presi in cura dai familiari o trasferiti presso altre strutture. Le indagini dei carabinieri di Mondragone e della squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Caserta, puntano ad accertare la sussistenza di responsabilità in capo a chi doveva vigilare e garantire la sicurezza delle persone.