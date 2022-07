Mamma e 2 bimbi fuggono da casa: le fiamme avvolgono l'appartamento

MARCIANISE - Molta paura ma per fortuna nessun danno fisico per una mamma e due figli che questa mattina sono riusciti a fuggire in tempo dal loro appartamento in fiamme. Successivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Scarlatti nel comune di Marcianise allertata dai residenti per un incendio in un appartamento. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un incendio che si era sviluppato all’interno di un appartamento sito al piano terra di un palazzo di 2 piani, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. I pompieri sono entrati nell'appartamento e hanno spento l’incendio che dalla cameretta dei bambini si stava propagando al resto dell’immobile. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti. Illesi i tre occupanti dell’appartamento, una donna con due bambini, fuggiti via subito dopo aver visto le fiamme.

