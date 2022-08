Incendio in un capannone a Pontelatone controlli dell'Arpac sulla diossina

Tecnici del dipartimento di Caserta dell'Arpa Campania sono intervenuti sul luogo dell'incendio che stamattina è divampato in un capannone di una ditta di distribuzione di carni situata in via Ponte Pellegrino nel comune di Pontelatone.

A una prima osservazione, tra il materiale combusto, sono risultati presenti pannelli (in poliuretano espanso) di chiusura del capannone, porzioni dell'impianto elettrico e arredi. Alle 15 l'incendio risultava in fase avanzata di spegnimento.

Nei pressi del sito interessato dalle fiamme è stato installato un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera nel corso dell'evento. I risultati del monitoraggio in corso verranno resi noti non appena disponibili.