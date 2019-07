Lunedì 1 Luglio 2019, 14:41

Sono in corso indagini sul misterioso incendio che nella notte ha distrutto un ristorante in località Brezza, a Capua. Il locale, Crazy Horse, è stato distrutto dalle fiamme propagatesi dal basso fino ai locali superiori tali da impegnare per diverse ore i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che vagliano tutte le ipotesi. Le cause sono in corso di accertamento. Sulla base dei rilievi acquisiti si procederà a completare la relazione tecnica con l'acquisizione di eventuali testimonianze e filmati catturati da telecamere di sicurezza della zona.