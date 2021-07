A fuoco una fabbrica del caffé in via Tagliatelle a San Marco Evangelista. Industria distrutta dalle fiamme. Operai tutti in salvo ma in lacrime per la perdita del lavoro. La nuvola di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, è arrivata fin sopra Caserta passando per San Marco Evangelista, San Nicola La Strada. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme.