Martedì 21 Agosto 2018, 10:32

I carabinieri indagano su un incendio che ha coinvolto nella notte, nel territorio del comune di Valle di Maddaloni, l'azienda produttrice di sacchetti di plastica «Birba Film». Sul posto i vigili del fuoco di Caserta hanno lavorato parecchie ore per spegnere le fiamme, che dopo aver avvolto lo stabilimento hanno alimentato una nube nera.Dai primi accertamenti non emergerebbero circostanze che farebbero pensare al dolo, non essendo stati rinvenuti inneschi, come ad esempio bottiglie incendiarie; ma l'ipotesi che comunque dietro il rogo possa esserci la mano di qualcuno resta forte. Gli inquirenti sono a caccia di immagini riprese da telecamere fisse; fotogrammi che potrebbero essere determinanti come nel caso dell'incendio del sito di stoccaggio di rifiuti di Caivano.