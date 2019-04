I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, in via Appia, sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda Ricicla Molisana. Il fuoco sta sprigionando un fumo denso e nero visibile da tutti i comuni limitrofi San Nicola la Strada, Maddaloni e San Marco Evangelista. Le fiamme sono divampate da un deposito di rifiuti. Sono in corso accertamenti per capire le cause e si tratta di un incendio di natura dolosa, come quelli che alcuni mesi fa hanno interessato altri siti di rifiuti della provincia casertana

Martedì 2 Aprile 2019, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 20:34

