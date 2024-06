Fiamme in una villetta di San Prisco. Questo pomeriggio, verso le ore 16,30, una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Funara in seguito ad una richiesta di aiuto per un incendio sviluppatosi all'interno di una villetta.

Immediatamente giunti sul posto si interveniva procedendo allo spegnimento dell'incendio che aveva interessato già il piano mansarda di una villetta di tre piani. Sul posto, a supporto delle squadre, é intervenuta anche un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando.

Grazie all'azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche agli altri piani della villetta. Sul posto è stato richiesto anche l'intervento del personale del 118 per la presenza di una persona anziana rimasta lievemente intossicata dai fumi.