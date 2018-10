CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 11:00

L'ennesimo rogo ai danni dell'impianto Lea di Marcianise, rinfocola le polemiche di comitati e militanti che rimproverano al Movimento i ritardi dell'annunciato decreto sulla Terra dei Fuochi. La pazienza sembra ormai finita. Tanto che la rabbia sconfina anche sulla pagina Facebook del ministro Costa, nel post che il numero uno dell'Ambiente ha dedicato ieri alla spinosa vicenda del condono edilizio di Ischia. «Marcianise, provincia di Caserta oggi!!! Intanto qui si muore!!!!», sbotta Vincenza nei commenti, allegando le terribili immagini del disastro ambientale. Giovanni, militante che ha il logo pentastellato nel suo profilo, richiede a Costa azioni urgenti con parole crude ma toccanti: «La prego di intervenire a Marcianise, dove ultimamente ha parlato col nostro sindaco. Ci aiuti. Stiamo facendo la fine degli scarafaggi insieme ai nostri figli». E Giancarlitos rinfaccia al governo di avere infranto le promesse fatte a chi vive nella Terra dei Fuochi. «Egregio Ministro Sergio Costa tuona l'utente - Lei in primis e il governo tutto, non state affatto dando risposte concrete San Vitaliano, Caivano, Maddaloni ed oggi Marcianise. L'aria qui è irrespirabile, erano stati promessi in estate degli interventi seri, anche sul monitoraggio h24 di questi impianti. Ma concretamente?!? Lei si lamentava dei ritardi delle prefetture, insomma un cane che si morde la coda! Allo stato attuale sindaci, amministrazioni e cittadini delle province di Napoli e Caserta sono stati lasciati soli!». Poi il duro ultimatum che esprime l'insoddisfazione di tanti: «O vi date una mossa, oppure si dimetta se non è messo in grado di fare bene! Mi auguro uno scatto concreto a risposta di un popolo che ormai non crede più nello Stato». La delusione è palpabile, la frustrazione estesa. Tanto che anche i comitati della Terra dei Fuochi, lanciano un duro monito contro il governo.