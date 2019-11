Potrebbe essere stato un corto circuito la causa di un incendio divampato la notte scorsa all'interno di un negozio di detersivi a Capua in via Fuori Porta Roma, ma saranno le indagini della polizia giudiziaria, ancora in corso, a stabilirlo con precisione. Il proprietario del negozio, intervenuto sul posto, ha cercato di domare le fiamme ma è rimasto intossicato dal fumo e pertanto è stato necessario l'intervento delle cure mediche. È in corso la stima dei danni da parte dei vigili del fuoco intervenuti con i carabinieri sul posto subito dopo l'allarme dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA