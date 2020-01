© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vasto incendio si è sviluppato dalle prime ore della mattina in un capannone sito nella zona Industriale di Teverola , di proprietà di un'azienda operante nel settore dello stoccaggio di rifiuti; le fiamme hanno interessato la struttura e i rifiuti depositati in container all'interno del capannone. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante; sul posto i vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti con tre squadre - due provenienti dalla sede centrale del comando provinciale, una squadra dal vicino distaccamento di Aversa - due autobotti, il carro autoprotettori e il carro schiuma in supporto. Nel rogo non sono rimaste coinvolte persone.