Albergo a fuoco per corto circuito In fiamme la facciata, nessun ferito

S. MARIA A VICO - Panico oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, sulla Nazionale Appia a Santa Maria a Vico in direzione Benevento. Un incendio è divampato all'esterno della facciata dell'hotel "Antica Quercia", che dalla chiusura a causa del Covid-19, non ha più aperto i battenti. A dare l'allarme sono stati i carabinieri di una pattuglia della stazione locale, che perlustravano la zona. Sul posto sono giunti poco dopo, i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise che, nel giro di un paio di ore, hanno riportato la situazione alla normalità. Da una prima analisi, in attesa del verbale dei pompieri che arriverà solo nella tarda serata, pare si sia trattato di un corto circuito, partito dall'insegna esterna dell'albergo. Nessun danno interno e né feriti, nonostante i proprietari sono residenti alle spalle della struttura.

