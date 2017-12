Domenica 24 Dicembre 2017, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 18:14

Tre vagoni di un treno regionale sono stati avvolti dalle fiamme. È giallo sulle cause dell'incendio, per ora non si esclude alcuna pista. Per fortuna, al momento dell'incendio, i vagoni erano vuoti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Caserta e tre autobotti.