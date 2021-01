TEVEROLA - Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta con l'ausilio di 2 autobotti provenienti da Caserta ed Aversa nella zona industriale di Teverola, allertati da alcuni passanti , per un presunto incendio di un deposito. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constare che erano andati a fuoco i pannelli fotovoltaici di copertura del capannone della DHL, interessando parzialmente la struttura. Immediatamente si interveniva, con l'ausilio anche di un'autoscala proveniente sempre dal comando provinciale, spegnendo l'incendio e scongiurando che le fiamme si propagassero all'interno del capannone. L'intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza dell'intera area.



Ultimo aggiornamento: 14:55

