A fuoco macchinario nella fabbrica di pellet I pompieri riescono a circoscrivere l'incendio

PONTELATONE - Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale è intervenuta in località Madame nella zona industriale del Comune di Pontelatone per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta che produce pellet. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco si sono subito messi all’opera circoscrivendo prima l’incendio che aveva interessato uno dei macchinari all’interno del capannone per poi estinguerlo in brevissimo tempo, impedendo che lo stesso si propagasse al resto della struttura dove si trovavano i depositi di pellet pronti per la vendita. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte proveniente sempre dalla sede Centrale del Comando per dare supporto nelle operazioni di spegnimento.

