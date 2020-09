I militari dell'Esercito del Raggruppamento Campania, impegnati nell'Operazione 'Strade Sicure', sono intervenuti ieri pomeriggio a seguito di un incendio sviluppatosi nel comune di Pastorano, nei pressi del casello autostradale di Capua (in provincia di Caserta). La pattuglia in servizio di sorveglianza nell'area, ha avvistato una nuvola di fumo e fiamme che si levava dalla rampa di accesso al casello autostradale. I militari dell'Esercito, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti per gestire la viabilità del traffico insostenibile per il fumo e le fiamme, rendendo necessaria la chiusura della strada statale Casilina e della rampa di accesso al casello autostradale evitando conseguenze per gli automobilisti in transito.

