Il fruscio delle banconote si alterna con la conta dei soldi e con quella dei nomi degli elettori. Le cimici dei carabinieri registrano il film in due tempi dei passaggi elettorali cruciali per la dinastia Corvino. La corsa fallita del 2015, quando l’ex vicesindaco di Caserta manca il bersaglio alle Regionali, e quello delle Comunali del capoluogo in terra di lavoro dove piazza sua sorella, Maddalena, al primo posto dei più votati con 737 preferenze. Sono due le tornate elettorali in cui, secondo la Procura, Pasquale Corvino esibisce al massimo le sue capacità elettorali che si traducono in uno squadrone di procacciatori di voti che si muove nel 2015 su tutta la provincia e, nel 2016, nel solo capoluogo. Cifre che oscillano tra i cinquanta e i diecimila euro. Soldi che Corvino, ritiene il gip, avrebbe distratto dai bilanci delle società di cui è partecipe e che eroga a una serie di luogotenenti, alcuni dei quali non esitano a definirsi «professionisti». Per la difesa, naturalmente, quel denaro erano le spese vive che si sostengono in campagna elettorale; per l’accusa, (fu il pool diretto dall’ex aggiunto Antonio D’Amato, oggi al Csm, a incardinare l’inchiesta) il denaro è andato nelle tasche di quelli che hanno scritto «Corvino» sulla scheda. Al capo d’imputazione del voto di scambio i nomi eccellenti sono due. Oltre a Pasquale Corvino, sua sorella, Maddalena (detta Mirella), ex consigliere ed ex assessore della giunta Marino, fuoriuscita dall’esecutivo nei mesi scorsi in seguito a turbolenze interne alla maggioranza di Palazzo Castropignano. L’astro politico della donna è, secondo il gip, la proiezione del potere di suo fratello. «Il dottore», così lo chiamano gli indagati, sia i dipendenti che i procacciatori di voti, «uno che sa campare», lo descrivono, «’o masto». Ma andiamo ai dialoghi registrati nei giorni precedenti le Regionali del 2015.



L’obiettivo comune è far eleggere Corvino, non solo per i soldi che è disposto a pagare nell’immediatezza, ma anche e soprattutto in prospettiva futura. Farlo eleggere, ritiene il giudice che lo ha mandato in carcere, «conviene a tutti». Perché, valutano tra loro gli indagati, «se sale (ovvero se viene eletto, ndr) si sbloccano i finanziamenti dell’Asl, abbiamo meno controlli». La punta di diamante della squadra di Corvino è tale Orlando Zolfo. Un «professionista» a chiamata che si vanta d’aver fatto voti anche per tale Gennaro Giustino nel rione Salicelle di Afragola. «Per 70 voti mi dà 2000 euro», afferma. Le cifre di cui si legge agli atti vanno dagli 800 euro stanziati per Roccamonfina e una somma di 15mila euro che invece Corvino avrebbe messo a disposizione dei procacciatori che si muovono in città. E chi deve recuperare quei voti si dice organizzatissimo.. «Tengo il file con nomi, cognomi, seggi... poi ti faccio vedere cosa sono capace di fare». È sicuro di sé, Zolfo, ma allo spoglio arriva la doccia fredda. «Il dottore non ce l’ha fatta. Non è che mo se la prende con noi?», si chiedono. E un altro risponde: «L’importante è che tu possa provare i voti che hai fatto». «Qualcun altro - valutano tra loro - ha preso il denaro, uno ha preso 10mila euro e poi lo ha tradito».



È una storia a «lieto fine», invece, quella che le microspie dei carabinieri riannodano nelle settimane precedenti le elezioni comunali di Caserta nel 2016. Se alle Regionali Corvino fallisce il colpo benché «i voti se li sia comprati», parola dei suoi collaboratori, alle Comunali va tutto secondo i piani. Sua sorella risulterà la più votata con 737 voti. Dietro il successo elettorale, per la Procura viaggiano denaro, pacchi alimentari, buoni benzina e promesse di posti di lavoro. Secondo il gip Corvino candida la sorella, «mera esecutrice delle sue volontà» scrive il giudice, allo scopo di ottenere poi dal Comune i suoi tornaconti imprenditoriali. «Io vado a fare il vicesindaco», dice e annuncia ciò che poi effettivamente avviene. «Ci prendiamo l'assessorato ai Servizi sociali... per esigenze mie mi deve dare questi assessorati...». Eppure Corvino sembra non avere alcuna stima delle capacità politiche della sorella. Le rivolge epiteti poco edificanti parlando di lei con i suoi collaboratori e dice, «ci penso io». E giù soldi, le cimici registrano il fruscio delle banconote in più di un'occasione. «Adesso vi do altri 500 euro e per il fatto di tua madre non ti preoccupare: vinciamo le elezioni e la mettiamo a lavorare». «Venerdì mattina - è ancora Corvino a parlare durante una riunione con i suoi accoliti - ti do venti pacchi di alimenti per venti euro l'uno». «Ecco qua dieci 100 euro... allora ce la puoi dare una mano per questo comune?.. (fruscio dei soldi in sottofondo). I suoi interlocutori sanno il fatto loro. « Dottore, noi facciamo questo di mestiere». Corvino non fa una piega e sgancia altro denaro. «Tieni... prendi questi 50 euro... e sono 500 euro... però chiudiamo a 45 voti».