CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crolla l'inchiesta della Procura Antimafia di Napoli costruita sui fratelli Antonio e Nicola Diana. Almeno in questa fase. E soprattutto dopo la «bocciatura» della Cassazione due volte su due delle misure cautelari. I destinatari del sequestro sono i figli dell'imprenditore Mario, ucciso dalla camorra negli anni 80 perché osò ribellarsi al pizzo del clan dei Casalesi. Ieri, la decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la restituzione di beni societari ai due imprenditori (presidente e vicepresidente della Fondazione Diana dedicata al genitore morto per mano dell'ex boss Antonio Iovine o'Ninno) e allo zio Armando, di Casapesenna, coinvolti il 15 gennaio in un'inchiesta della Dda. I tre sono accusati di concorso esterno in associazione camorristica.