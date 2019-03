CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 15 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'inizio c'era il sogno dello snodo commerciale e logistico che doveva essere uno dei più attivi del Sud: l'Interporto di Maddaloni-Marcianise. Poi, il sogno si è infranto contro i debiti con il Fisco (130 milioni) accumulati dal gruppo Barletta, gruppo di imprese che doveva realizzare il centro logistico: una porta di accesso di merci che garantiva ricchezza e sviluppo. Il decollo dell'area, in realtà, in parte c'è stato. Solo qualche mese fa il vicepremier Luigi Di Maio ha inaugurato il più veloce servizio di trasporto merci ferroviario del mondo, il Mercitalia Fast che in 3 ore e 20 minuti parte da Marcianise e arriva a Bologna. Per il resto, però, l'Interporto non si è mai sviluppato del tutto.