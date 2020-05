«Abbiamo due certezze: piena fiducia nella magistratura, e assoluto garantismo nei confronti degli indagati, per i quali va ribadita la presunzione di innocenza fino al compimento dei gradi di giudizio. Ma anche una aspettativa: che nel frattempo, e fino a quando il percorso giudiziario non sarà completato, chi ha responsabilità pubbliche si faccia da parte e rassegni le proprie dimissioni dagli incarichi attual».



Così il leader regionale della Funzione Pubblica della Cisl Campania Lorenzo Medici commenta la decisione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con cui sono state indagate 48 persone per presunti illeciti consumati attorno ai lavori di ampliamento del Pineta Grande Hospital di Castelvolturno, tra cui imprenditori privati della sanità e funzionari della Regione.



«In una fase dove riprogrammare la sanità pubblica e privata sarà decisivo occorre garantire la massima serenità a garanzia dei cittadini e delle istituzioni. Non è perciò immaginabile – sottolinea il segretario generale della FP - che l'attuale vertice della sanità campana coinvolto nell' inchiesta continui a guidare il settore. È una questione di opportunità etica. Per questo motivo la Funzione Pubblica della Cisl – conclude Medici - farà formale richiesta al governatore De Luca, per aspetti non tecnici ma politici, di cambiare la governance del dipartimento salute della Giunta regionale». © RIPRODUZIONE RISERVATA