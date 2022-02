Incidente sull'A1, chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Capua e Caianello

È stato temporaneamente chiuso poco dopo le 13, sull'A1 Milano-Napoli, il tratto casertano compreso tra Capua e Caianello in direzione Napoli a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. Nel sinistro uno dei mezzi ha disperso il carico costituito da rotoli di lamiera.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e, in direzione Napoli, si registra 1 km di coda così come in corrispondenza dell'uscita obbligatoria. Agli utenti diretti verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia «di uscire a Caianello, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Capua».