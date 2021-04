Incidente a Baia Verde, morto 16enne: era sullo scooter, travolto da un'auto

Si chiamava Francesco, aveva appena 16 anni. È deceduto poco fa sul colpo per le ferite riportate a seguito dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto. Francesco era in sella a uno scooter nella località di Baia Verde, a Castel Volturno.

Per cause ancora non chiare il suo mezzo si è scontrato con una vettura guidata da un cittadino straniero e ha fatto un volo sull’asfalto di una decina di metri. Immediato l’allarme ai soccorsi e veloce è stato anche l’arrivo dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le indagini sono gestite dalla polizia, che sta ascoltando l’autista dell’auto.