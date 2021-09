Cinque persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite a Marcianise (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto le due autovetture su cui viaggiavano. Il fatto sì è verificato in viale Carlo III, nei pressi dello svincolo del comune di Marcianise. I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti e hanno liberato dalle lamiere le cinque persone, che sono state poi trasportate in ospedale dai mezzi del 118.