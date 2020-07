È di un morto il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri a Villa Literno nei pressi di corso Vittorio Emanuele. A perdere la vita è stato Francesco Fontana, un 23enne del posto che viaggiava a bordo della sua moto.

Il ragazzo era molto conosciuto in paese, anche per l'attività di imprenditore nel settore dei trasporti che svolgeva insieme al padre. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, guidata dal capitano Luca Iannotti e della stazione di Villa Literno, hanno lavorato per ore ieri per ricostruire il sinistro in cui ha perso la vita il giovane Francesco. Secondo una prima versione, il centauro si trovava a bordo della sua moto, mentre scendeva dal ponte che collega il territorio liternese con via delle Dune e Castel Volturno. Proprio mentre stava percorrendo la discesa, la moto è impattata con un'automobile. Il colpo ha sbalzato a metri di distanza il corpo del 23enne ed anche la moto è stata scaraventata al di sotto del livello della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, oltre ai carabinieri, ma nonostante l'aiuto tempestivo non c'è stato molto da fare per Francesco. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita in quegli attimi frenetici, ma le ferite causate dall'impatto erano troppo gravi ed il corpo del ragazzo non ha retto. Le operazioni di soccorso e dei rilievi hanno richiesto parecchie ore, facendo andare in tilt il traffico su una delle arterie principali del paese. Resta purtroppo la tragedia per la morte di Francesco, chi lo conosceva ne parla come di un ragazzo vivace, ma sempre allegro e disponibile. Molto spesso girava a bordo di quella moto per le strade del paese ed era da tutti ben voluto. «È una vera tragedia in poche settimane abbiamo perso due giovani ragazzi», commenta sconsolata un'imprenditrice del posto.

Il riferimento è alla scomparsa dello scorso 6 luglio di Salvatore Carmellino di 19 anni. Anche in quel caso Salvatore si trovava a bordo del suo scooter insieme con il fratello gemello e percorreva via Porchiera, un'altra strada che collega il territorio liternese con Castel Volturno ed il litorale, che d'estate richiama ancora di più l'attenzione dei giovani. Anche in questo caso la dinamica è simile a quella in cui ha perso la vita Francesco Fontana, dato che anche per Salvatore è stato fatale lo scontro avvenuto con una vettura che stava transitando. La comunità liternese è sotto choc per quanto accaduto, in tanti sono ancora increduli. «Se ne va un altro figlio della nostra terra», scrive un utente su un gruppo locale, facendo riferimento alla morte di Francesco.

