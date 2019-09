Venerdì 13 Settembre 2019, 09:20

Tragico incidente, questa mattina, intorno alle 6.15 sulla Nazionale Appia nel territorio di Maddaloni, nella frazione di Montedecoro, a pochi metri dal distributore di benzina De Francesco.Un 54enne del posto, Palladino Ventrone, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da una Fiat Punto guidata dal 28enne Raffaele Crisci di Arienzo. Il 54enne era alla guida di un'apecar e trasportava frutta.Sul posto, sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Maddaloni e gli agenti del comando locale di Polizia Municipale. Il traffico, al momento, è ancora in tilt in direzione Santa Maria a Vico e quindi Valle di Suessola. Il 28enne che è uscito indenne dallo scontro, nonostante sia stato trasportato dai sanitari dell'ambulanza del 118 in ospedale, è stato già sottoposto agli esami tossicologici.