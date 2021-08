Incidente e auto in fiamme nel Casertano, cinque feriti: tre bambini in ospedale

Cinque persone, tra i quali tre bambini, sono rimasti feriti a Trentola Ducenta (Caserta) in seguito ad un incidente che ha coinvolto le vetture su cui viaggiavano. Le auto, tra cui una elettrica di ultima generazione, hanno preso fuoco e le fiamme si sono propagate su entrambi i lati delle due corsie. È intervenuta prima una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che ha liberato dalle lamiere dei veicoli gli occupanti rimasti incastrati. I feriti sono stati portati all'ospedale di Aversa. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Quindi sono arrivate altre due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme che hanno coinvolto le sterpaglie ai margini della carreggiata. Per la rimozione dell'auto elettrica è dovuta intervenire una ditta specializzata.

APPROFONDIMENTI IL CASO Irpinia, auto a fuoco due voltenella stessa notte: pista dolosa IL RAID Attentato incendiario a Solofra,bruciata l'auto di un...