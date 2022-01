Tragedia sulle strade del Casertano nella notte: un 17enne a bordo di uno scooter si è schiantato contro un'auto in viale della Libertà ad Aversa, rovinando violentemente sull'asfalto. Il minore è deceduto poco dopo l'urto e la salma è stata portata all'ospedale di Giugliano in Campania.

Il giovane risiedeva a Frignano, mentre il conducente della vettura, anch'egli poco più che maggiorenne, non ha riportato ferite. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.