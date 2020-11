Un uomo di 91 anni, Domenico Fusco, è morto a Carinola, nel Casertano, in seguito al ribaltamento del trattore che stava guidando; l'uomo, originario di Sessa Aurunca, era nel suo appezzamento di terreno quando ha perso il controllo del mezzo. Sul posto il 118 e i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del malore. La salma è stata sequestrata per l'esame autoptico.

