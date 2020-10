Tragico incidente all'all'alba sulla statale Domiziana, località Ischitella di Castel Volturno. Due giovani africani in sella a uno scooter sono stati travolti e uccisi da un'auto. In corso le indagini sulla dinamica dell'incidente. Sull'auto c'erano tre giovani italiani, un quarto probabilmente è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Le bombe della camorra: arrestati gli esattori del clan De Luca Bossa L'EPIDEMIA Covid, ospedali a rischio collasso in Campania, Liguria, Umbria

Il tragico incidente stradale si è verificato all’inizio della superstrada che congiunge la Domiziana alla Tangenziale di Napoli in direzione Sud. I deceduti sono due immigrati di colore. Sul posto c’è sia la stradale della polizia, sia i carabinieri, che stanno cercando di risalire all’ identità delle vittime. Probabilmente si tratta di due dei tanti lavoratori a nero che prestano le braccia per lavori pesanti e poco sicuri nei cantieri edili della zona a nord di Napoli, o nelle campane della zona.

Ultimo aggiornamento: 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA