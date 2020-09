Sta lottando tra la vita e la morte ma i familiari hanno deciso di fare un appello per salvargli la vita a tutti i costi. Fiore Sgambato, 28enne di San Felice a Cancello nel Casertano, da sabato mattina è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Caserta.

«Chiediamo aiuto, chi può e vuole c’è bisogno di sangue. Se potete donare il sangue si dona al centro trasfusionale in ospedale a Caserta dalle 9 alle 11 specificate che avete un caro con il suo nome e cognome (Fiore Sgambato) che sta in Rianimazione e sta ricevendo trasfusioni. Grazie a tutti in anticipo e se potete, divulgatelo. Fiore può ricevere dai gruppi 0RH+ e 0RH – ragazzi mio cugino sta lottando per restare con noi. Grazie a prescindere».

L’sos dei familiari del giovane protagonista del terribile incidente in moto tra le frazioni di San Marco Trotti e Botteghino a San Felice a Cancello ha raggiunto tutti. Le donazioni oggi sono state tantissime, specialmente da parte degli amici più stretti. All’appello che sta facendo il giro del web, come una vera e propria catena di Sant’Antonio, si aggiunge anche quello del sindaco Giovanni Ferrara che chiede a tutti i sanfeliciani di dimostrare di essere uniti e di donare sangue per il giovane.

