Scontro tra auto e furgone a Lusciano Sette feriti estratti dai vigili dalle lamiere

LUSCIANO – Terribile scontro tra auto con un bilancio di 7 feriti l'altra sera in via Togliatti a Lusciano. Una Fiat 500X, con a bordo 5 giovani, quasi tutti ventenni, si è scontrata prima contro una Ford Transit, dove viaggiavano due donne, ed è poi si è schiantata contro il muro di un'abitazione. I vigili del fuoco hanno avuto un bel da fare per estrarre i feriti dalle lamiere, il conducente della Fiat 500 è risultato il più grave. Numerose ambulanze sul posto che hanno trasferito i feriti all'ospedale Moscati di Aversa.