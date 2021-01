Scontro tra auto, 22enne in gravi condizioni: traffico in tilt a Maddaloni

MADDALONI - Scontro frontale tra due autovetture a Maddaloni nel Casertano sotto il cavalcavia di via Napoli. Due autovetture, una Fiat Panda e una Citroen, si sono scontrate e le cause sono ancora in fase di accertamento. Ferito grave un 22enne di Castel Morrone che è stato trasportato all’ospedale Civile di Caserta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del comando locale agli ordini del capitano De Simini che hanno chiuso la strada, che collega alla ex 265 in direzione del casello autostradale di Caserta sud. Nell’altra autovettura c’era un uomo di Marcianise che fortunatamente è uscito illeso dall’incidente.

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA