Mercoledì 21 Agosto 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 16:39

Un'auto li ha travolti mentre erano sul loro scooter. Ilenia e Giovanni, 16 e 17 anni, rischiano la vita dopo il terribile incidente avvenuto lungo la Nazionale Appia, nel Comune di Casapulla (CE) e sono ora ricoverati in condizioni gravissime all'Ospedale di Caserta Una Fiat Panda - guidata da una donna con al fianco la figlioletta - li ha travolti mentre effettuava una sterzata. I due ragazzi sono stati sbalzati via, schiantandosi prima sulla macchina e poi, dopo un volo di 12 metri, a terra.Giovanni, alla guida del Beverly, (che era del fratello e che non avrebbe potuto guidare) è stato operato nella notte. Anche la ragazza non è fuori pericolo.Le loro madri hanno deciso di fare un appello tramite una diretta su Facebook: «Serve sangue. I nostri figli sono gravi. Si chiamano Giovanni e Ilenia. Vi prego venite a donare per salvar loro la vita all’ospedale di Caserta. Ma soprattutto pregate per loro che stanno lottando per la vita. Ricordate i loro nomi e pregate.».Il ragazzo è molto grave e serve sangue di gruppo sanguigno A+. Sarà possibile donare dal 22 agosto dalle ore 8:00 in poi all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (sala adibita alla donazione raggiungibile dall’entrata dell’area adibita a pronto soccorso).