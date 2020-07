Un morto ed un ferito grave, è il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri in via Veneto a Castel Volturno, al confine con Villa Literno. A perdere la vita è stato un 19enne Salvatore Carmellino, deceduto in seguito all'impatto tra la sua moto e una vettura. A bordo della moto c'era anche il fratello gemello Salvatore, che è stato ricoverato in ospedale per alcune ferite, ma non si ancora molto sulle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mondragone che stanno eseguendo le indagini per capire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'impatto e se il conducente della vettura si sia immediatamente fermato per prestare soccorso.

Secondo una prima ricostruzione la vittima è volata via dalla scooter per diversi metri, l'impatto è stato fatale, tanto che nemmeno l'intervento dei soccorritori è riuscito a salvare la vite del 19enne di Villa Literno. La comunità liternese è scossa, Salvatore infatti era molto conosciuto in paese. Ha partecipato più volte al carnevale, chi lo conosceva ne parla come di un ragazzo solare e simpatico una persona buona come il pane. I due fratelli pare che stessero tornando da una giornata passata al mare in piena spensieratezza, quando in via Veneto, al confine tra Villa Literno e Castel Volturno, hanno impattato contro una vettura. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo a Salvatore, mentre ora si spera per l'altro fratello. Tanti i messaggi che sono apparsi sul profilo social della vittima subito dopo la diffusione della notizia.

