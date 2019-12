Un operaio di 54 anni della provincia di Caserta, è morto poco fa all'ospedale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, a causa dei traumi riportati verso le 12.00 a seguito di una caduta in un cantiere dove stava effettuando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento in località Poggio del sole nel comune di Monte Sant'Angelo, nel Gargano. La vittima lavorava per una ditta della provincia di Benevento. L'operaio era assunto regolarmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA