Schianto sul lungomare di Mondragone: ferite due giovanissime

Incidente dalle gravi conseguenze quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul lungomare Camillo Federico di Mondragone. Il bilancio è di due giovanissime ferite, di cui una in condizioni serie.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, lo scooter con in sella le due ragazze è uscito di strada andandosi a schiantare all’altezza delle giostre.

Sul posto del passeggero c’era una 13enne che per fortuna ha riportato solo ferite superficiali. Diverso l’esito per la 20enne che guidava lo scooter. La giovane è infatti stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni serie.