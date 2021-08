Un violento tamponamento lungo la corsia sud nell'A1 Milano-Napoli tra Cassino e Caianello ha provocato il ferimento di un bimba di pochi mesi, della madre e del padre che viaggiavano a bordo di una Mercedes. La berlina tedesca, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Cassino, ha tamponato un furgone. L'incidente è avvenuto al km 683 + 500 in territorio di Mignano Montelungo. Le condizioni della piccola, estratta dai Vigili del Fuoco di Cassino, hanno reso necessario l'arrivo di un elicottero dell'Ares 118 che ha provveduto a trasferirla in un ospedale della Capitale mentre i genitori e il conducente del mezzo sono stati trasferiti a Cassino. La chiusura del tratto compreso tra San Vittore e Caianello ha comportato un forte rallentamento del traffico e provocato oltre 10 chilometri di fila. Sul posto personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico.