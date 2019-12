Stava aggiustando l’antenna ed era salito su uno scaletto che aveva in casa. Qualcosa non è andato per il verso giusto ed è precipitato dal secondo piano direttamente sull’asfalto della strada. L’episodio è accaduto a San Felice a Cancello, nel Casertano, tra via Roma e via Elevata intorno alle 13.40.

Il 52enne Giuseppe Carfora è morto al pronto soccorso dell’ospedale civile di Maddaloni, dopo che i medici hanno tentato di rianimarlo per più di un’ora. Dopo un volo di circa dieci metri, è stato ritrovato da alcuni parenti in una pozza di sangue, completamente in stato confusionale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari dell’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale.

