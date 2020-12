Tragico incidente stradale a Castel Volturno, dove un uomo in sella ad uno scooter, probabilmente un immigrato di origine africana, è morto dopo aver urtato violentemente contro un'auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Caserta (Distaccamento di Mondragone), che hanno soccorso anche il centauro, che però è deceduto per le gravi lesioni riportate. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto nei pressi di una rotonda in località Pescopagano, e potrebbe essere stato causato dall'asfalto bagnato per le intense piogge.

