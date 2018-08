Giovedì 23 Agosto 2018, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 38 anni ha perso la vita questa notte a Maddaloni, nel Casertano, in seguito a un incidente stradale. Il fatto si è verificato al chilometro 20 della strada provinciale 335.Secondo quanto accertato dalla polizia stradale giunta sul posto, l'uomo percorreva il tratto di strada probabilmente adalta velocità, quando ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada ribaltandosi; il 38enne, che come accertato dai poliziotti guidati da Ludovico Mitilini non indossava le cinture di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto.