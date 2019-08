Domenica 18 Agosto 2019, 15:22

Una persona è morta (per un malore) e un'altra è rimasta ferita sulla A1 Milano-Napoli, tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Roma. L'incidente ha coinvolto un'autovettura all'altezza del chilometro 729.5. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico è regolare.