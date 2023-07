Sant'Andrea del Pizzone: scontro all'alba tra auto e camion, morto un ragazzo ancora senza nome

Un giovane, del quale non è stata ancora resa nota l'identità, è morto in un incidente stradale verificatosi questa questa mattina verso le 5.30 nel comune di San'Andrea del Pizzone in via provinciale per Mondragone, nel Casertano. Un autocarro si è scontrato con un'autovettura. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone hanno liberato dalle lamiere dopo diverse manovre i tre ragazzi rimasti incastrati e affidati alle cure del 118. Purtroppo uno dei ragazzi è stato dichiarato deceduto.